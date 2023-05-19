9.1 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 9.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2475 مبايعة بقيمة 7.17 مليار درهم منها 191 مبايعة للأراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و2284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة جزيرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 122 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 308 مبايعات بمليار درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 305 مبايعة بقيمة 278 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.68 مليار درهم منها 91 رهناً لأراض بقيمة 846.6 مليون درهم و462 رهناً لفلل وشقق بقيمة 829.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 374 مليون درهم. أما الهبات فسجلت 77 هبة بقيمة 264.39 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 44 مليون درهم.