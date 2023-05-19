«غرفة عجمان» تبحث التعاون التجاري والاستثماري مع بلجيكا

عجمان (وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع سفارة مملكة بلجيكا لدى الدولة آفاق التعاون التجاري وفرص الاستثمارات المتاحة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك ضمن جهود الغرفة المبذولة لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة وجهة مثالية للاستثمار.

حضر اللقاء -في مقر الغرفة- محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية وجميلة كاجور مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ومن جانب سفارة المملكة البلجيكية يوكي واجمانز مستشار التجارة والاستثمار، ويوغن سيلاسلاغس مستشارالشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتم تبادل وجهات النظر وفرص التعاون الاقتصادي بين عجمان وبلجيكا مستقبلاً، كما تم مناقشة فرص تنمية العلاقات في العديد من القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والتكنولوجيا.

وأكد الجانبان أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال في كل من عجمان وبلجيكا بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبحث سبل زيادة التعاون بين منشآت القطاع الخاص.

وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبلجيكا خلال عام 2021 نحو 7 مليارات دولار، كما تعد بلجيكا الشريك التجاري الرابع لدولة الإمارات ضمن دول مجموعة الاتحاد الأوربي حيث تستحوذ على 13.4% من التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.