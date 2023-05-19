«طيران الإمارات» تقدم الإنترنت مجاناً لأعضاء «سكاي واردز»

دبي (الاتحاد)

أصبح بإمكان ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات الاستمتاع باتصال مجاني بمجرد انضمامهم إلى عضوية سكاي واردز طيران الإمارات، بفضل التحسينات التي أدخلتها الناقلة على النظام، ما نجم عنه ربط 30 ألف راكب إضافي في الدرجة السياحية على متن الطائرة بشبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً كل أسبوع.

واستثمرت طيران الإمارات نحو 300 مليون دولار في خدمات الاتصال في الأجواء.

وأصبح الآن بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات في جميع الدرجات الاستمتاع بشكل من أشكال الاتصال المجاني. وسواء كان الأعضاء من الفئات الزرقاء أو الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، الذين يسافرون في أي درجة، سواء السياحية أو السياحية الممتازة أو الأولى، فإن بإمكانهم الاستمتاع بمراسلة مجانية عبر التطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل ركاب الدرجة الأولى على إنترنت مجاني غير محدود إذا كانوا أعضاء في سكاي واردز، ما يمكنهم من التسوق أو العمل عبر الإنترنت أثناء الرحلة، وكذلك أعضاء سكاي واردز الفضية والذهبية والبلاتينية الذين يسافرون في درجة الأعمال. ويتمتع أعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز بإمكانية استخدام الإنترنت مجاناً مهما كانت درجة سفرهم.