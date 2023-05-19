«إمباور» تزود مطار دبي بخدمات تبريد المناطق

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أنها باتت رسمياً، المزوّد الرئيس والوحيد لتبريد المناطق في مطار دبي الدولي، بطاقة إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وجاء ذلك بعدما استحوذت المؤسسة على حق تشغيل أصول تبريد المطار، وربطها بعملياتها في الإدارة والتشغيل والإنتاج والتوزيع، تنفيذاً لبنود صفقة الاستحواذ التي أبرمها الطرفان في نهاية 2021، بقيمة 1.1 مليار درهم.

وحضر مراسم عملية الاستحواذ من «مؤسسة مدينة دبي للطيران» إلى محفظة «إمباور»، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التي تمت بين خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور». وأعلنت «إمباور»، عن نجاح عملية الاستحواذ على حق تشغيل خمس محطات مع مرافقها ومجمعاتها بمطار دبي الدولي من «مؤسسة مدينة دبي للطيران».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نشهد اليوم صورة جلية لتميز الشراكات الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لتؤسس المدينة نموذجاً فريداً في هذا النوع من الشراكات الحيوية على مستوى العالم»، مؤكداً سموه حرص دبي على تقوية هذه الشراكات الاستراتيجية بوصفها واحدة من أهم ركائز نمو وازدهار اقتصاد الإمارة.