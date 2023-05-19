903 مليارات درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجل صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، (البنوك والمصرف المركزي)، نمواً غير مسبوق نسبته 45%، ليرتفع إلى 903 مليارات درهم (246 مليار دولار) بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 623 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 بزيادة 280 مليار درهم خلال عام، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

ويعكس مستوى النمو المرتفع في الاحتياطيات الدولية، جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين والشركات العالمية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية الهائل إلى السوق المحلية، وقوة القطاع المصرفي والبنوك العاملة بالدولة وقدرتها على استقطاب الودائع والاستثمارات.

وتوزع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالي للقطاع بنهاية فبراير 2023، على 503 مليارات درهم صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي (137 مليار دولار) بزيادة 38 مليار درهم ونمو 8.2% على أساس سنوي، كما زاد صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة 242 مليار درهم إلى 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) بنمو 153% مقارنة مع رصيده 158 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.

احتياطيات المركزي

وأظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات المصرف المركزي من سبائك الذهب زادت 3.42 مليار درهم لتبلغ 15.9 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 12.47 مليار درهم بنهاية فبراير 2022، بنمو 27.4%.

وتوزع احتياطيات مصرف الإمارات المركزي على 310 مليارات درهم أرصدة حسابات جارية وودائع لدى البنوك بالخارج، ونحو 147 مليار درهم استثمارات في أوراق مالية أجنبية.

كما بلغ رصيد الدولة لدى صندوق النقد الدولي من وحدات السحب الخاصة، ما يعادل 14.68 مليار درهم، إضافة إلى احتياطيات أخرى بلغت قيمتها 48.3 مليار درهم، بنهاية شهر فبراير 2023.

الودائع تحت الطلب

وتشير البيانات الصادرة عن المصرف، إلى أن الودائع تحت الطلب (التي يمكن للعملاء السحب على أساسها بدون سابق إشعار) سجلت ارتفاعاً بنحو 10 مليارات درهم، في شهر فبراير 2023 لتبلغ 646 مليار درهم مقارنة مع 636 مليار درهم في شهر يناير 2023 الذي سبقه.

كما سجلت الودائع لأجل (التي لايمكن للعملاء السحب على أساسها بدون سابق إشعار) ارتفاعاً أيضاً بقيمة 14.1 مليار درهم لتبلغ 366.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 352.4 مليار درهم بنهاية يناير 2023 .

وزاد رصيد حسابات التوفير بنحو 800 مليون درهم لتبلغ 183.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 183 مليار درهم بنهاية يناير 2023.