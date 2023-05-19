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الاقتصادي

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالقطاع المصرفي

جمال صالح
20 مايو 2023 01:09

دبي (الاتحاد) 

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أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84% في عام 2022 وفقاً للمؤشر السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات سنوياً.
كشف صالح، على هامش قمة «ميا فاينانس» للتكنولوجيا المصرفية بدبي عن ارتفاع معدل وصول الخدمات الرقمية المستخدمة في عدد من القنوات المصرفية إلى 100%، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وثقة العملاء في مستويات الأمان لهذه الخدمات. وأضاف أن القطاع المصرفي يأتي في طليعة الابتكار والتطور وتبني وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يتميز بنهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، ودعمه للقطاع المصرفي من أجل تطوير حلول مبتكرة وتوفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.
وأوضح، أن القطاع المصرفي في الدولة  يعد نموذجاً في التحول الرقمي، إذ شهدنا نمواً ملحوظاً في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة، وتزويد العملاء بخدمات ومنتجات مصرفية متطورة عبر مختلف القنوات الرقمية، حيث وصلت نسبة وصول الخدمات المستخدمة في العديد من القنوات الرقمية إلى 100%.
وذكر أن الإمارات تواصل تعزيز صدارتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي يرسخه اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استراتيجية التحول الرقمي خلال العام 2022 لضمان توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، ودعم صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وتعظيم الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية لحلول الحوسبة السحابية الآمنة للقطاع.

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