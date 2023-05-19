عمر العلماء: الإمارات بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الناشئة في قطاعات اقتصاد المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة لرواد الأعمال والشركات الساعية لكتابة قصة نجاحها والانطلاق نحو آفاق جديدة، من خلال ما توفره من بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في قطاعات اقتصاد المستقبل والاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة الأولى للقمة الصينية العربية لرواد الأعمال التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، تحت شعار «اغتنام الفرص الناشئة»، والتي جمعت 100 من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والقيادات العليا من الشركات الصينية والإماراتية ونظمها الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) بحضور تشانغ يي مينغ السفير الصيني لدى الإمارات، وليو شياو مينغ السفير الصيني السابق لدى مصر وبريطانيا.

وقال معاليه إن رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام ودائم التطور تقوم على ترسيخ موقعها مركزاً للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لتطور هذه القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المنظومة الاقتصادية المستقبلية.

التعاون الصيني الإماراتي

من جهته، قال تشانغ يي مينغ إن الإمارات هي واحة للسلام وأرض خصبة للإبداع والفرص وهي محط أنظار العالم لاستكشاف الفرص والاستثمار، وهذا يعني أن القمة الصينية العربية لرواد الأعمال جاءت في وقتها المناسب، حيث يتطور التعاون الصيني الإماراتي بنسق متسارع، وأصبحت الإمارات أول وجهة للاستثمارات الصينية. وقال ليو شياو مينغ السفير الصيني السابق لدى مصر وبريطانيا إن الصين دخلت حقبة جديدة وبدأت رحلة جديدة، وهناك العديد من الفرص الناشئة بها. وأضاف: «علاقاتنا أقرب من أي وقت مضى. وحتى الآن أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة أو شراكات استراتيجية مع 12 دولة عربية وجامعة الدول العربية».

قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا

وركزت أعمال القمة على قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وقال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «إن الاقتصاد القوي والمتنوع لدولة الإمارات يفتح آفاقاً كبيرة لتوسيع الدور الهام للاستثمارات والمعارف والخبرات الصينية، وبناء علاقات وتحالفات ضمن مجالات جديدة. ومع بروز أبوظبي كمركز أعمال إقليمي وعالمي قوي لديه أسواقاً راسخة للدين ورأس المال، فإنها توفر منصة مثالية للشركات الصينية التي تسعى إلى توسعة أعمالها دولياً».

ومن جانبها، قالت سارة البنعلي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية بالإنابة لدى بنك أبوظبي الأول: «تعد دولة الإمارات محطة لوجستية ومحوراً مركزياً لربط مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وجنوب آسيا، وتتيح فرصة استثنائية لتوسعة نطاق أعمال الشركات الصينية التي تمارس أنشطتها التجارية في المنطقة».