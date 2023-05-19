ثاني الزيودي يترأس وفد الدولة المشارك في منتدى كازان الاقتصادي

كازان (روسيا) (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً يضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية. وعقد معاليه أثناء الزيارة سلسلة من الاجتماعات الوزارية واللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال، وألقى كلمة أمام منتدى كازان الاقتصادي الدولي الرابع عشر، الهادف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدها معالي الزيودي مناقشة آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها العلاقات التجارية والاستثمارية وقضايا المناخ.

وشارك معاليه خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في جلسة حوارية للتواصل وتحفيز الاستثمار بين الدول العربية وروسيا. وضمن كلمته الافتتاحية، سلط معاليه الضوء على المزايا التي تجعل دولة الإمارات إحدى الوجهات العالمية الرائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيف يساعد الاستثمار الاستراتيجي، الذي تحفزه مبادرات مثل «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، على إنشاء اقتصاد معرفي متنوع. كما ناقش خلال إحدى الجلسات دور الممر التجاري بين الشمال والجنوب في تسهيل التجارة البينية في المنطقة.

وقال معالي ثاني الزيودي: «تحرص دولة الإمارات على متابعة الفرص الاستثمارية مع دول آسيا الوسطى، ويوفر منتدى كازان منصة مهمة لبحث مجالات الاهتمام المشترك، خصوصاً في القطاعات ذات الإمكانات العالية، والتي تشمل تحول الطاقة والأمن الغذائي».

وعلى هامش المنتدى، التقى معالي الزيودي خلال زيارته معالي سيد نافيد قمر، وزير التجارة الباكستاني، لمناقشة سبل توطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين.