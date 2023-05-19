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الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير

سبائك من الذهب
19 مايو 2023 10:14

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها اتجهت لأكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر إذ أدت الآمال في أن تتوصل المفاوضات لحل لأزمة سقف الدين الحكومي الأميركي وتلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام إلى تراجع الذهب.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1963.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 0418 بتوقيت جرينتش، لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 بالمئة، هو الأكبر منذ أوائل فبراير.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم، لكنه حام قرب أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.43 دولار. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1474.63 دولار.

المصدر: وكالات
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