أسعار النفط تتراجع وسط قوة الدولار

سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، إذ قوبل التفاؤل إزاء إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها ببيانات تضخم مرتفعة قد تنذر باتجاه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 75.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشر سنتات أو 0.043 بالمئة إلى 71.76 دولار.

وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت سابق من الأسبوع الجاري التأكيد على عزمهما التوصل إلى اتفاق قريباً لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.





