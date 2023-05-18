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الاقتصادي

«جلفار» توقع شراكة مع «صن شاين ليك فارما» الصينية

خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
19 مايو 2023 01:20

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أبرمت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» شراكة ترخيص استراتيجية مع شركة الأدوية الصينية «صن شاين ليك فارما»، لتصنيع نظائر الأنسولين الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يبلغ عدد المصابين بمرض السكري نحو 73 مليون شخص بالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤثر على 16.2% من إجمالي عدد السكان البالغين وتصل تكلفة العلاج إلى نحو 33 مليار دولار سنوياً.  
وتشمل هذه الاتفاقية في مجال تصنيع منتجات الأنسولين التناظري نقل الترخيص وتقنيات التصنيع للأنسولين غلارجين والأنسولين أسبارت، ما يلبي احتياجات الأنسولين الطبي طويل وقصير المفعول المستخدم في إدارة النوعين الأول والثاني من مرض السكري. وتتيح هذه الشراكة لجلفار توسيع محفظتها من أدوية السكري.
وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جلفار: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة «صن شاين ليك فارما»، والتي تعكس التزام جلفار وطموحها لتوفير حلول رعاية صحية عالية الجودة لسكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج القيمة المحلية.

السكري
جلفار
الأنسولين
مرض السكري
الإمارات
الصين
شركة الخليج للصناعات الدوائية
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