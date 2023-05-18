«موانئ أبوظبي» تطور ميناء كراتشي في باكستان

كراتشي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع صندوق ميناء كراتشي لتطوير بنى تحتية متطورة في ميناء كراتشي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي لمدينة كراتشي، التقى خلالها بفيصل سابزوار ي، وزير الملاحة البحرية في حكومة باكستان الفيدرالية. ترأس الوفد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، رافقه عدد من كبار المسؤولين.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي في بيان يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق ميناء كراتشي الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لدفع مسيرة النمو المستدام، والتشجيع على التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان. وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية للموانئ، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتبني حلول الرقمنة. كما ستعمل المجموعة على توظيف خبراتها الفنية لإجراء دراسات الجدوى والتحليلات التي تضمن تحقيق النجاح التجاري لهذا المشروع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نعمل على توظيف خبرات مجموعة موانئ أبوظبي الواسعة لتحويل محطة الحاويات في ميناء كراتشي إلى مركز رئيسي لخدمات إعادة الشحن وعمليات الاستيراد والتصدير. وتماشياً مع رؤية قياداتنا الرشيدة للتنوع الاقتصادي، فإننا نتوقع أن يسهم هذا التعاون في إبراز ميناء كراتشي كمركز حيوي للتجارة العالمية، ويرسخ أهميته كلاعب رئيسي في قطاعي التجارة والخدمات البحرية، إضافةً إلى تحفيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة».

من جانبه، قال سيد رضا زيدي، رئيس مجلس إدارة صندوق ميناء كراتشي: «تمثل شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي نقطة تحول فارقة لميناء كراتشي، إذ سنجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا لفتح أبواب الفرص وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لمينائنا ولمجتمع التجارة بأسره».