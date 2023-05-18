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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
19 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2023 ، الذي اختتم أعماله أمس في مدينة سمرقند بأوزبكستان، وناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق النمو الاقتصادي.
وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، وعدداً من المسؤولين في الوزارة، كما حضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومجلس المديرين وإدارة البنك، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قال يونس حاجي الخوري: «يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً رئيساً في مساندة البلدان للتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ودعم مسيرة التنمية المستدامة».
وأشار إلى أنه يتعين على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواصلة إعطاء الأولوية لتقديم الدعم الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في البلدان الأكثر حاجة، خاصة تلك التي تزايدت فيها حالات عدم اليقين مما أدت إلى تفاقم التداعيات العالمية. وأوضح أهمية التركيز على تعزيز القدرة التنافسية وعمليات الحوكمة الناجحة في القطاع العام، ودعم اعتماد أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي والعالمي لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بشكل أوثق.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الإمارات
وزارة المالية
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