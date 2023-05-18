«الاتحاد للطيران» تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 26%

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت الاتحاد للطيران تقرير الاستدامة السنوي، بما يؤكد التزامها المتواصل بالاستدامة وتقدمها نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال. وبحسب التقرير تمكّنت الشركة خلال العام الماضي من تحقيق انخفاض بنسبة 26% في الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكلية للطن المتري لتصل إلى 482 جراماً مقارنة بنتائج 2019.

وترتكز استراتيجية الاستدامة في الاتحاد للطيران على مبادئ تحقيق الانخفاض في الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق إجراءات خاصة بقطاع الطيران، بالتوافق مع خطط وأطر العمل الطوعية التي يطبّقها الشركاء في القطاع، وبالتعاون مع الهيئات المعنية إضافة إلى اعتماد الشفافية والحلول الاستباقية لمعالجة قضايا الاستدامة، ومواصلة تطوير خريطة طريق استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: مع تخطيطنا للمستقبل، نبقى ثابتين في التزامنا بالحد من تأثيرنا البيئي وضمان الاستدامة في عملياتنا، فنحن نبني استراتيجيتنا للاستدامة على أسس التعاون، الشفافية والابتكار، وسنستمر في العمل مع شركائنا الاستراتيجيين وشركائنا في القطاع والهيئات الحكومية المعنية لإحداث التغيير الإيجابي وتمهيد الطريق أمام مستقبل أخضر لقطاع الطيران.

وشملت إنجازات «الاتحاد للطيران» في مجال الاستدامة، توقيع اتفاقية «Neste» لتسهيل التعاون بين المؤسسات التي تبحث عن وسائل للحد من انبعاثاتها الكربونية من خلال استخدام الوقود المستدام. كما أصبحت «الاتحاد للطيران» أول شركة طيران أجنبية تتلقى الوقود المستدام في اليابان، وذلك من خلال شراكتها مع «ITOCHU» ووقود«Neste MY» المستدام للطيران، حيث كانت الرحلة التي تمّ تشغيلها في أواخر 2022، أول رحلة تتلقى نحو 50000 وحدة من وقود الطيران المستدام، ليتم خفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنتج بنحو 75 طنًا بمزيج من 39.66% من وقود الطيران. واستمرت «الاتحاد للطيران» في العمل مع شركاء استراتيجيين في الإمارات مثل أدنوك، مصدر وتدوير لتطوير منشأة لتصنيع وقود الطيران المستدام في الإمارات، كما وقعت مذكرة تفاهم مع «World Energy»، لترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد للحد من الانبعاثات الكربونية للرحلات الجوية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع ككل.

ونجحت «الاتحاد للطيران» في تشغيل أول رحلة تسجّل صافي انبعاثات كربون صفرية بالتعاون مع «World Energy»باستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ «حجز الوقود واستخدامه»، مع إزالة حوالي 26 ألف غالون من وقود الطائرات المصنع من النفط.