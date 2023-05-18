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الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» و«أبوظبي الإسلامي» يوقعان اتفاقية لتيسير فتح الحسابات

«اقتصادية أبوظبي» و«أبوظبي الإسلامي» يوقعان اتفاقية لتيسير فتح الحسابات
19 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية ومصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات فتح حسابات المصرفية للمستثمرين وأصحاب الرخص الاقتصادية الصادرة عن الدائرة، الأمر الذي يسهم في تيسير الأعمال في إمارة أبوظبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتبسيط وتسريع عملية فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين وحاملي الرخص الاقتصادية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي من خلال تقديم طلب فتح الحساب المصرفي عبر «رحلة المستثمر» في منصة «تم» للخدمات الحكومية والتي تربط المستثمر بتطبيق المصرف الخاص بالشركات لتسهيل عملية فتح الحساب بشكل رقمي. وتوفر منصة تم رحلة متكاملة وسلسلة ومنظومة خدمات لتسهيل تأسيس الأعمال، وتتيح تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين للاستفادة من باقة من الخدمات والتعاملات، واستيفاء متطلبات عدد من الجهات الحكومية في منصة واحدة. وتتيح هذه العملية للشركات سهولة إطلاق أعمالها بكفاءة وسرعة، ما يسهم في دفع جهود النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية سيتمكن الطرفان من تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة من أجل إجراء عمليات التحليل واتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

اقتصادية أبوظبي
أبوظبي
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مصرف أبوظبي الإسلامي
دائرة التنمية الاقتصادية
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