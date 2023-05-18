الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الطاقة والبنية التحتية» تبرم 6 اتفاقيات شراكة في مشروع «المرور الأزرق»

سهيل المزروعي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية 6 اتفاقيات خلال فعاليات أسبوع الإمارات البحري، بخصوص انضمام عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمشروع «المرور الأزرق» التحولي، بهدف الارتقاء بالقطاع البحري على صعيد الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي في المشروع.
وتفصيلاً، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الميناء والجمارك في عجمان لدعم مشروع «المرور الأزرق» وتوفير مجموعة واسعة من الحوافز للسفن المنضمة للمشروع، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط الذي يستمر حتى 19 مايو الجاري.
كما وقعت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسُلطة التسجيل البحري في جزر مارشال، وشركة ستنافورد مارين، وشركة اللاينز الشرق الأوسط للخدمات البحرية، وشركة مونجاسا.
وقال معالي سهيل المزروعي: «يهدف مشروع «المرور الأزرق» التحولي إلى بناء منصة رقمية، تضم جميع الخدمات البحرية التي يقدمها شركاؤنا الاستراتيجيون من الموانئ والشركات القيادية في القطاع البحري، مع حوافز وامتيازات متعددة لتعزيز تنافسية الصناعة البحرية، ورفع جاذبيتها لاستقطاب السفن العالمية والاستثمارات البحرية، وستصبح هذه المنصة نواة لبناء مجتمع متكامل للأعمال البحرية، يقوم على تبادل الامتيازات وخلق الفرص للحصول على أفضل العروض التجارية، ونتطلع عبر هذا المشروع الاستراتيجي إلى زيادة أعداد السفن التجارية التي تمر بالدولة، والتي يبلغ عددها حالياً 25 ألف سفينة سنوياً، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع البحري، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي من 90 مليار درهم سنوياً إلى مستويات أعلى، من خلال تحفيز بيئة ممارسة الأعمال البحرية في الدولة التي تضم أكثر من 27 ألف شركة».
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة موانئ وجمارك عجمان: «يمثل القطاع البحري أحد أهم الممكنات الاقتصادية الرئيسة في إمارة عجمان، وتُعد مبادرة المرور الأزرق التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية فرصة مثالية لتحفيز هذا القطاع ومساعدتنا على جذب المزيد من السفن التي يمكنها الاستفادة من مرافقنا النوعية في موانئ عجمان، وموقعنا الاستراتيجي في قلب الإمارات الشمالية، وارتباطنا بالطرق البرية الوطنية والدولية».
من جانبها، قالت المهندسة حصة آل مالك: «وضعنا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع البحري في الدولة، ليكون أحد دعائم مشاريع الخمسين واقتصاد ما بعد النفط، وإن مشروع المرور الأزرق يُعد أحد أهم المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة، لأنه يعيد تعريف قواعد ممارسة الأعمال في القطاع البحري، من خلال قوة التقنيات الرقمية، وتعزيز التواصل بين الشركات، وتقديم التسهيلات والحوافز في هذه السوق عبر منصة رقمية موحدة».

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
أسبوع الإمارات البحري
القطاع البحري
سهيل المزروعي
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©