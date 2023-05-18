%7 زيادة في حجم التحويلات المالية بالإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

حقق قطاع التحويلات المالية بشركات الصرافة في الإمارات 7% نمواً في حجم التحويلات خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.

وقال في تصريحات، على هامش النسخة الحادية عشرة من مؤتمر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بدبي أمس، إن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على إجراء التحويلات عبر القنوات الرقمية، منوهاً بأن نسبة تقارب 19% من إجمالي التحويلات المالية عبر شركة الأنصاري للصرافة تتم حالياً عبر القنوات الرقمية.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال الأنصاري: إن المؤتمر يستهدف إطلاع الأعضاء من شركات الصيرفة والتحويل المالي على أحدث التكنولوجيات التي تمكنها من تلبية المتطلبات التنظيمية، خاصة ما يتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تطوير أنظمتها من أجل الإسراع بتنفيذ عمليات التحويلات المالية عبر التعرف والتحقق من بيانات العميل بشكل فوري، منبهاً إلى أن سرعة تنفيذ التحويلات المالية أصبح من أهم التحديات التي تواجه الشركات، حيث إن العملاء اليوم باتوا يتوقعون إجراء التحويلات بشكل فوري في ظل التطور التكنولوجي الحادث.

وأشار الأنصاري إلى أنه على الرغم من أن المتطلبات التنظيمية صارت أكثر تشدداً خلال السنوات الأخيرة وتزداد من عام لتال، إلا أن العملاء أصبحوا أكثر تفهماً وتعاوناً واستجابة لمتطلبات الشركات. وذكر أنه على الرغم من أن زيادة المتطلبات التنظيمية يزيد من التكلفة التشغيلية على شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلا أن زيادة عدد وحجم عمليات التحويل المالي بشكل مطرد أيضاً يعوض ارتفاع التكلفة التشغيلية.

لا نية لزيادة النسبة المطروحة للاكتتاب من أسهم «الأنصاري»

أجاب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، عن سؤال لـ «الاتحاد» عن وجود نية لدى مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، لزيادة النسبة المطروحة للاكتتاب العام، فأكد أن ذلك الأمر غير وارد، حيث إن هدف المجموعة من التحول إلى شركة مساهمة عامة هو زيادة الشفافية وتقوية مركزها المالي داخل وخارج الدولة لاسيما وأن التعامل مع المؤسسات والجهات المالية في الخارج يكون أسهل في حال كانت الشركة مدرجة في الأسواق المالية. وأشار إلى أن المجموعة تترقب في الوقت الحالي صدور الموافقات الرسمية من المصرف المركزي الكويتي لإتمام عملية بدء التشغيل في الكويت، إلى جانب وجود مباحثات للتوسع الخارجي في السعودية والبحرين حال الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وفيما يخص إعلان الشركة عن نيتها افتتاح 17 فرعاً جديداً خلال العام الحالي في الوقت الذي تقلص فيه البنوك عدد فروعها بشكل لافت، أفاد الأنصاري بأن تكلفة تشغيل فروع شركات الصرافة والتحويلات المالية تقل بشكل كبير عن تكلفة تشغيل فرع لبنك، مع إمكانية أن يكون فرع شركة الصرافة أصغر في المساحة وعدد الموظفين فيه أقل، إلى جانب أن وجود فروع لشركات الصرافة يعد ضرورة للتعاملات النقدية خاصة تدبير العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع للمسافرين إلى الخارج وصرف العملات للسياح القادمين إلى الدولة، لافتاً إلى أن شركة الأنصاري للصرافة تنوي افتتاح ما يصل إلى 50 فرعاً جديداً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، وكذلك التوسع الحادث في دبي من حيث إنشاء مناطق جديدة.