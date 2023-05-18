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«لولو» تدشن عروض «مانجو مانيا»

«لولو» تدشن عروض «مانجو مانيا»
19 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت متاجر لولو، عروض «مانجو مانيا» التي تستمر لمدة أسبوع كامل وتسلط الضوء على تشكيلات المانجو الطازجة التي تشمل أكثر من 75 نوعاً مستورداً من 15 دولة. وتم افتتاح الفعالية في متجر لولو هايبر ماركت، الوحدة مول في أبوظبي بواسطة مبارك على المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بحضور أبو بكر تي بي، مدير مجموعة لولو في أبوظبي ومنطقة الظفرة. فيما تم الافتتاح في إمارة دبي بحضور سليم. أم. أيه مدير مجموعة لولو العالمية في متجر لولو دبي للاستثمار.
وتم بالتزامن مع ذلك، تدشين العروض الترويجية في جميع فروع لولو في دول الخليج في السعودية، وقطر، والبحرين، وعُمان، والكويت.
وتقدم عروض «مانجو مانيا» فرصة فريدة لعشاق المانجو للاستمتاع بالنكهات الرائعة والمتعددة من دول مثل: الإمارات، والهند، والبرازيل، وبيرو، وسريلانكا، وتايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وكينيا، وكولومبيا، وفيتنام، وأوغندا، واليمن، وغواتيمالا والمكسيك.
يمكن للمتسوقين استكشاف تشكيلة مبهجة من أصناف المانجو من 17 مايو إلى 23 مايو، بما في ذلك أشهر أنواع المانجو، مثل: ألفونسو، وأتولفو، وبادامي، والسندري، وتوتابوري، وكينت، وكارابوا، وتومي، وبالمر، وداشري، وغيرها الكثير.

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