الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

دبي تكثف حملات التفتيش على موزعي أسطوانات الغاز

دبي تكثف حملات التفتيش على موزعي أسطوانات الغاز
19 مايو 2023 01:20

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022

كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حملات تفتيشية مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي بمناطق مختلفة في دبي بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022 بتاريخ 29 يونيو 2022، الذي ينصّ على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.
ويشمل فريق التفتيش أعضاء من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.

أسطوانات الغاز
دبي
الإمارات
المجلس الأعلى للطاقة
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©