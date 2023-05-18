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«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «الغرفة الصينية»

«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «الغرفة الصينية»
19 مايو 2023 01:20

دبي (الاتحاد) 

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وقعت غرف دبي وغرفة التجارة العامة الصينية في هونغ كونغ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك على هامش استضافتها لوفد تجاري كبير من غرفة التجارة العامة الصينية. وضم وفد غرفة التجارة العامة 26 شخصية يمثلون كبار رجال الأعمال في مجالات الاستثمار والتمويل والعقارات في هونغ كونغ، وترأسه الدكتور جوناثان تشوي، رئيس غرفة التجارة العامة الصينية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «كان اجتماعنا مع الوفد الزائر إيجابياً جداً حيث أطلعناهم على أولوياتنا وخططنا الاستراتيجية».

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