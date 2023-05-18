«سكون» تستحوذ على «العربية الإسكندنافية للتأمين»

دبي (الاتحاد)

انتهت شركة عُمان للتأمين «سكون» من الاستحواذ على 93.0432% من حصص رأس مال الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع. (اسكانا) عن طريق إبرام صفقة خاصة بين الطرفين عبر دبي للمقاصة.

جاء هذا الاستحواذ في إطار توقيع سكون اتفاقية شراء حصص في ديسمبر 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية تتجاوز 93% من شركة التأمين التكافلي المدرجة في سوق دبي المالي. وتتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية سكون الرامية إلى تنويع مصادر أعمالها وتعزيز وجودها في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتمكينها من دخول سوق التأمين التكافلي المتنامي.