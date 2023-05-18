الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سكون» تستحوذ على «العربية الإسكندنافية للتأمين»

«سكون» تستحوذ على «العربية الإسكندنافية للتأمين»
19 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

انتهت شركة عُمان للتأمين «سكون» من الاستحواذ على 93.0432% من حصص رأس مال الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع. (اسكانا) عن طريق إبرام صفقة خاصة بين الطرفين عبر دبي للمقاصة.
جاء هذا الاستحواذ في إطار توقيع سكون اتفاقية شراء حصص في ديسمبر 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية تتجاوز 93% من شركة التأمين التكافلي المدرجة في سوق دبي المالي. وتتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية سكون الرامية إلى تنويع مصادر أعمالها وتعزيز وجودها في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتمكينها من دخول سوق التأمين التكافلي المتنامي.

شركة عمان للتأمين
عمان للتأمين
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©