الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ورشة عمل في دبي تناقش أنظمة وتدابير الأمن النووي

مشاركون في ورشة العمل (من المصدر)
19 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022

تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي، ورشة العمل الوطنية حول تطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات الأمن النووي للفعاليات العامة، والتي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تهدف ورشة العمل، التي تختتم أعمالها في دبي اليوم، إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى خبراء دوليين.
وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، في كلمته الافتتاحية الموجهة إلى المشاركين في الورشة: «إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة المبذولة لضمان الجاهزية، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع، وكذلك تمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، إلى جانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات».
بدوره، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تُعد ورشة العمل فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة. وتمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول فيما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وتعد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض دبي إكسبو 2020 مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة».

الأمن النووي
دبي
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©