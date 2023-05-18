«الاقتصاد» تتلقى 700 طلب للتسجيل في «موطن ريادة الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت وزارة الاقتصاد، 700 طلب تسجيل من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في برامج ومبادرات المرحلة الثانية من المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال» خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أبريل 2023، وتجري الوزارة حالياً مجموعة من الاختبارات والتدريبات لاختيار الطلبات الفائزة بالمشاركة في هذه المرحلة، وفقاً لمعايير واشتراطات محددة. واستطاعت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الأولى من مشروع موطن ريادة الأعمال تقديم الدعم لأكثر من 240 شركة ناشئة وأكثر من 700 مشروع من أصل 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال.