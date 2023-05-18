"المركزي": الودائع النقدية ترتفع 6.7% إلى 654.6 مليار درهم بنهاية فبراير

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 654.6 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7% أو ما يعادل 41.2 مليار درهم مقابل 613.4 مليار درهم في فبراير 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.46% توازي 9.4 مليار درهم مقارنة بنحو 645.2 مليار درهم في يناير 2023.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 987.4 مليار درهم في فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 15%، مقابل 858.2 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 129.2 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بأكثر من 2% أو ما يوازي 19.6 مليار درهم مقارنة بنحو 967.8 مليار درهم في يناير 2023.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 380.8 مليار درهم في فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 28% مقابل 297.5 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 83.3 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 123.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.8% مقارنة بنحو 113.6 مليار درهم في فبراير 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.2 مليار درهم للنقد بالبنوك و107.4مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية فبراير الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 11.8% لتصل إلى 543.9 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 486.7 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 57.2 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1.4% مقابل 536.4 مليار درهم في يناير 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 179.5 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و139.1 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و123.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و101.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.