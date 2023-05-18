النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 72.62 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون لهذا من تداعيات كارثية.