الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع اليوم الخميس بعد مؤشرات إيجابية من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بشأن محادثات سقف الدين.

وأكد بايدن ومكارثي الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريباً لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن اتفقا في اليوم السابق على إجراء مفاوضات مباشرة بعد تعثر استمر لأشهر.

وساعد ارتفاع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الدولار على الصعود، وظل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات قرب ذروة سبعة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، ووصل في أحدث تداول إلى 102.86.



ويتعرض اليورو لضغوط جعلته قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0841 دولار. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.08105 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ الثالث من أبريل.

أما الين الياباني فوصل في أحدث التداولات إلى 137.50 للدولار، بعد انخفاضه بواحد في المئة تقريبا أمس الأربعاء.