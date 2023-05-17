«التجارة العالمية» تبدأ التحضير للمؤتمر الوزاري الـ 13 في أبوظبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بدأت منظمة التجارة العالمية تحضيراتها لتنظيم المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة المقرر أن تستضيفه الإمارات في شهر فبراير من العام المقبل، بمشاركة وفود 164 دولة أعضاء في المنظمة.

وأشادت المنظمة بالقدرات التنظيمية العالية التي تمتع بها أبوظبي والتي تمكنها من استضافة أضخم الأحداث والمؤتمرات العالمية، وضمان نجاح المؤتمر الوزاري الذي يجري تنظيمه مرة كل عامين.

وأبدى وفد المنظمة الذي قام بزيارة أبوظبي مؤخراً برئاسة أنجيلا إلارد، نائب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، في أول مهمة رسمية للتحضير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، إعجابه الشديد بالإمكانيات الكبيرة لصناعة المعارض والمؤتمرات في أبوظبي، والاحترافية التي تدار بها، وتقديره للاهتمام البالغ الذي توليه حكومة دولة الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر المهم، بمشاركة وفود 164 دولة عضواً في المنظمة.

تحرير التجارة

ويعتبر المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، تجتمع مرة كل عامين لاتخاذ القرارات الضرورية والمهمة التي تستهدف مزيداً من تحرير التجارة وضمان اضطلاع المنظمة بمهامها، من خلال وضع نظم إدارتها وتحديد أسلوبها في ضمان انسيابية التجارة الدولية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.

ويشكل المؤتمر الثالث عشر الذي تم الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافته، خلال أعمال النسخة السابقة في مقر المنظمة بجنيف، أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

أول زيارة

وقال إسماعيلا دينج، مدير قسم المعلومات والعلاقات الخارجية، الناطق الرسمي باسم المنظمة، لـ«الاتحاد»، على هامش زيارة بعثة المنظمة لأبوظبي، إن الانطباع الأول الذي حصلت عليه البعثة في أول زيارة رسمية لها للتحضير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي، كان إيجابياً للغاية، ورسخ الثقة بضمان تنظيم أحد افضل المؤتمرات الوزارية للمنظمة، لافتاً إلى أن البعثة التي ترأستها أنجيلا إلارد، نائب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، ضمت ممثلين عن قطاعات المنظمة المختلفة المعنيين بتنظيم المؤتمر، مثل قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأمن والمجالات الأخرى ذات الصلة بالحدث.

وأضاف دينج أن الزيارة شكلت فرصة مهمة للتعرف عن قرب على موقع استضافة المؤتمر وإمكانيات التنظيم، لوضع تصور كامل من أجل الإعداد والتخطيط الجيد للمؤتمر، مشيداً بالإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، سواء من ناحية المساحة والبنية التحتية والخدمات وقاعات المؤتمرات والمرافق المتخصصة وفق أعلى المواصفات العالمية، أو من ناحية الجودة والاحترافية والكفاءة التي يدار بها.

وأشاد بالتعاون والانفتاح والاحترافية العالية التي تبديها الجهات المختلفة في دولة الإمارات ذات الصلة بتنظيم المؤتمر، وروح التعاون المشترك مع فريق المنظمة للعمل معها لإنجاح تنظيم المؤتمر وتحقيق أهدافه.

مشاركة واسعة

من جهته، توقع برنارد كايتن، رئيس وحدة العلاقات الخارجية والبروتوكول في المنظمة، أن يحظى المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة بمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء في المنظمة مع إقامته في دولة الإمارات التي تتمتع بسمعة عالمية وجاذبية كبيرة في مجالات التجارة والسياحة والأعمال.

وأوضح أن عدد المشاركين قد يتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف مشارك وفقاً لحجم الوفود التي تقرر الدول الأعضاء إيفادها للمؤتمر، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الإعلاميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعات الأعمال.

وأشار كايتن إلى أن المنظمة ستقوم بإيفاد عدد من البعثات الجماعية والفردية إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة في إطار التحضير والاستعداد لانطلاق أعمال المؤتمر وضمان خروجه بأفضل صورة.

ويشكّل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهادة على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية موثوقة ومحايدة وناجحة في تسهيل الأعمال والتجارة، ووجهة أولى رائدة مفضلة مع ما تمتلكه من مقومات وقدرة على تنظيم واستضافة كبريات المؤتمرات والفعاليات العالمية.