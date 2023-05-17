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الاقتصادي

أسعار النفط ترتفع بفعل تفاؤل الطلب العالمي

سعر النفط يرتد صعوداً
17 مايو 2023 21:22

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، إذ طغى تفاؤل بشأن الطلب على النفط ومفاوضات رفع سقف الديون الأميركية على المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 76.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 16.56 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار، توازي 2.1 بالمئة، إلى 72.36 دولار. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض منه بمقدار مليوني برميل يومياً في النصف الثاني من العام، وأن تشكل الصين نحو 60 بالمئة من نمو الطلب على النفط في 2023. وقال بوب ياوجر، مدير تجارة العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو «تقديرات وكالة الطاقة الدولية أعادت التفاؤل إلى السوق هذا الصباح». وشغلت المفاوضات المتعلقة بسقف الدين الأميركي أذهان المشاركين في السوق الذين تفاءلوا بتصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الأربعاء التي تعهد فيها بتفادي ما من شأنه أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد. وطغى التفاؤل على زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز»، انخفاضها 900 ألف برميل. وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف إزاء النمو بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء دون التوقعات بارتفاعها 0.8 بالمئة.

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