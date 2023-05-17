«تنظيم الاتصالات»: الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للتحول الرقمي

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن الإمارات تظل في مقدمة الدول الداعمة لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء الهيئة بـ«اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات» الذي يأتي هذا العام تحت شعار «اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات واستكشاف تكنولوجيا الغد»، والذي يصادف 17 مايو من كل عام بهدف زيادة الوعي بالإمكانيات التي يمكن أن يوفرها استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات في سد الفجوة الرقمية.

تضمن الاحتفال تنظيم مؤتمر ومعرض التقنيات الجديدة والمستقبلية في الشبكات الثابتة والمتنقلة والاستدامة البيئية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل المستهدفة، بمشاركة هواوي ولجنة من الخبراء الدوليين ويستمر على مدار يومين.

وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً في تطور الحكومة الرقمية وفي الخدمات الرقمية وفي المشاركة الرقمية وفي البيانات وفي البنية التحتية للاتصالات وفقاً ل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات.

وقال المهندس محمد يوسف الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في «الهيئة» على هامش المؤتمر: إن الإمارات أثبتت ريادتها العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وعبر إنشاء أول مدينة للإنترنت وأول حكومة إلكترونية، وتصدرها لمراكز متقدمة في مؤشرات عالمية ذات صلة.

وأضاف الرمسي، بفضل هذه البنية التحتية، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في وصول الألياف البصرية للمنازل، وفي سرعة الإنترنت، وفي استخدام الشبكة المعلوماتية وغيرها الكثير من المؤشرات.

وأشار الرمسي إلى أن تجربة دولة الإمارات في الاتصالات والتحول الرقمي باتت في خدمة الأشقاء والأصدقاء، ليستفيدوا منها، كما تظل الدولة منفتحة على التجارب العالمية المتقدمة للاستفادة منها.

وأوضح الرمسي أن العالم يحتفل سنويا بـ«اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات» في 17 مايو من كل عام إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق العام 1865.

وتابع أنه على امتداد 158عاماً شهد العالم تغيرات هائلة، كما شهدت التقنيات أيضاً قفزات كبيرة جداً، بيد أن حقيقة واحدة ظلت ثابتة وتزداد وضوحاً، وهي أن الاتصالات كانت وستبقى عصب التطور والتقدم في حياة البشرية.

وأوضح أن العالم يصبح أكثر يقيناً بأنه لا تنمية بلا اتصالات متقدمة فيما يواصل العاملون بقطاع الاتصالات مهمتهم الإنسانية النبيلة في تعزيز التواصل بين البشر، وتسهيل مهمتهم في خلق المزيد من الفرص.

وأكد الرمسي أن قطاع الاتصالات يواصل مهمته الحيوية في المساهمة في سد الفجوة الرقمية وصولاً إلى عالم متصل ومترابط ومزدهر، حيث الأرقام ما زالت تشير إلى أن ما يزيد على ثلث البشرية محرومون من الدخول السلس إلى شبكة الإنترنت.

من جهة أخرى، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حفل الشركاء السنوي في أبوظبي، حيث استضافت وكرّمت شركاءها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. تضمن الحفل فقرات متنوعة من بينها استعراض بنود رؤية "نحن الإمارات 2031" مع تسليط الضوء على المجالات ذات الصلة بدور الهيئة وغايتها المتمثلة في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي.

وألقى المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة الكلمة الترحيبية في الحفل، تطرّق فيها إلى جهود الشركاء ودعمهم لجهود الهيئة وقدم لهم الشكر والتقدير على ذلك، مؤكداً الحاجة لتعزيز التعاون وتضافر الجهود خلال المرحلة القادمة بما تتضمنه من تسارع في التحولات التكنولوجية والرقمية، وقال: "إن التعاون فيما بين الجهات الحكومية من جهة، وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة ثانية، يعد عنصراً مهماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى. وهذا التعاون اليوم أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. إنه ضرورة تمليها الحاجة الماسة للمزج بين قدرة الشركات على الابتكار، والعمل برشاقة وديناميكية، والتطلع الدائم نحو النمو والتوسع، وبين احتياج الحكومة لتطوير السياسات واللوائح التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متطورة".