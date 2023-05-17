«غرفة الفجيرة» تُخرج دفعة ثالثة من منتسبي الدبلوم المهني للتجارة

الفجيرة (الاتحاد)- احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي البرنامج المهني للتجارة وريادة الأعمال الإحترافية والتي ضمت 25 منتسباً وذلك ضمن مبادرتها لتأهيل وإعداد مائة من رائدات ورواد الأعمال المحترفين للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار. ومن جهته أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أهمية التدريب لإثراء أفكار رائدات ورواد الأعمال بالمعلومات والتجارب العملية التي تمكنهم من تأسيس المشاريع الصغيرة وتطوير القائم منها ودخول سوق العمل بأفكار مبدعة ومتميزة. وهنأ رئيس الغرفة الخريجين معرباً عن أمله أن تكون لهم مساهمتهم في تعزيز مسيرة التنمية في الفجيرة ودولة الإمارات، وتوجه بالشكر لإدارة الغرفة ولمركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب وكل من ساهم في إنجاح البرنامج. ومن جانبه قال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة أن الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية، يأتي بعد ما لمسناه من النجاح الذي حققته الدفعتان الأولى والثانية الذين اكملوا فترة انتسابهم في البرنامج ما يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات لكونها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية وباعتبارها محوراً أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنويعها. وأضاف الهنداسي في كلمته أن عدد الخريجين الذين أكملوا البرنامج التدريبي بلغ عددهم 70 منتسباً من إجمالي 100 شخص من رائدات ورواد الأعمال ما يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفجيرة والدولة بصفة عامة. وأشار مدير عام الغرفة إلى أن المشاريع الصغيرة تشكل نسبة 95 % من إجمالي عدد المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتوفر فرص عمل لما يزيد على 85 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأعرب عن أمله أن تكون لرائدات ورواد الأعمال الذين أكملوا برنامج الدبلوم أن تكون لهم بصمتهم الخاصة في سوق العمل في الفجيرة بمشاريع متميزة ومبتكرة، كما أعرب عن شكره لإدارة مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب والمحاضرين لما بذلوه من جهود خلال الدورات الثلاث من البرنامج وتقديمهم معلومات قيمة للمنتسبين في كافة مجالات الإدارة والتسويق وإعداد دراسات الجدوى والشؤون المالية. من جانبه أثنى الدكتور أنور بن سليم مدير المركز العالي للاستشارات والتدريب على حرص إدارة الغرفة لمتابعة البرنامج التدريبي خلال مراحله المختلفة ، كم أثنى على ما لمسه من حرص المنتسبين للحضور والمشاركة بالآراء والنقاش ما أسهم في إنجاحه. وألقت شهد سالم الصريدي كلمة نيابة عن الخريجين وأعربت عن شكرها للغرفة لما توليها من حرص لتدريب ولتأهيل رائدات ورواد الأعمال وإكسابهم المعلومات التي تعينهم للتنافس في سوق العمل.