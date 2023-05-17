«جمارك أبوظبي» تستضيف ورشة عمل مع إدارة الجمارك في بيرو

استضافت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ندوة دراسية افتراضية، باستعمال تقنية الاتصال المرئي، مع إدارة الجمارك في بيرو (SUNAT)، عرضت خلالها جمارك أبوظبي تجربتها الرائدة في التحوُّل الرقمي ضمن خططها للتحوُّل الاستراتيجي، ما أتاح للمشاركين الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المعتمدة لدى جمارك أبوظبي، لا سيما المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأتمتة العمليات الداخلية، وتطبيق المعايير الدولية الرائدة، لمواكبة تطوُّر العمل الجمركي ومتطلباته واتجاهاته المستقبلية.وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار البرنامج العالمي لتسهيل التجارة (GTFP) الذي تنظِّمه منظمة الجمارك العالمية، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويأتي اختيار منظمة الجمارك العالمية لجمارك أبوظبي لاستضافة هذه الندوة التي استمرت ثلاثة أيام، لتعزيز التجارة الدولية وتسهيلها بين البلدان. وأشاد المشاركون في الندوة الافتراضية بممارسات جمارك أبوظبي بصفتها إحدى الإدارات العالمية الرائدة في تطبيق المعايير الدولية وأفضل المعايير في المجال الجمركي، وتقديم الخدمات المبتكرة، وتوظيف التقنيات المتطورة لتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

وخلال الندوة، قدَّم الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك أبوظبي، لمحة شاملة عن رحلة التحوُّل الرقمي للموارد البشرية، والإنجازات التي حقَّقتها جمارك أبوظبي من خلال تطبيق الأتمتة الشاملة لإدارة قواها العاملة باستخدام تقنيات أوراكل المتقدمة، مستعرضاً أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار، واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتحديث البنية التحتية التقنية، والاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي. وأشار الخاجة إلى أهمية تطبيق الأتمتة على المستوى الإداري والتقني للموارد البشرية في الإدارة العامة للجمارك، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على جهود جمارك أبوظبي في تعزيز خدماتها، ودعم كوادرها البشرية بما يعزِّز الأداء الحكومي ويجعله ملبياً لمتطلبات المستقبل. وأكد الخاجة أن جمارك أبوظبي تُعد أوَّل جهة حكومية في الشرق الأوسط تنفِّذ مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics، وأوَّل جهة حكومية في أبوظبي تُصنَّف بأنها أفضل بيئة عمل، إضافة إلى حصدها الجائزة الذهبية لأفضل مؤسَّسة للعمل ضمن جوائز ستيفي العالمية 2022.

وقدَّم المهندس خالد المرزوقي مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، لمحة عامة عن استراتيجية التحوُّل الرقمي في جمارك أبوظبي، مستعرضاً تجربتها في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات الرئيسية والمساندة، وضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات وأمن المعلومات، والتطوير المستمر للبنية التحتية التقنية لدعم التكامل التشغيلي، وتعزيز فعالية إدارة رأس المال البشري.

واستعرض ممثلو جمارك أبوظبي مؤشرات التحوُّل الرقمي وأثره، ومنهجية إدارة المشاريع والحوكمة والأتمتة باستخدام PPM، والامتثال لمعايير الآيزو، والتكريمات العالمية التي حصدتها جمارك أبوظبي، إضافة إلى عرض الوظائف الرئيسية لمراقبة نظام إدارة الأداء (PMS). وأَطلَع ممثلو جمارك أبوظبي وفدَ جمارك البيرو على أبرز إنجازات إدارتهم ومشاريعها الاستراتيجية، والخدمات المقدَّمة لمتعامليها، وما تسهم به من تسهيل للتجارة وتوفير للوقت والجهد على العاملين والمتعاملين على حدٍّ سواء.

في نهاية جلسات الندوة الدراسية، عبَّر ممثلو الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية، ووفد الجمارك البيروفية عن شكرهم وامتنانهم لجمارك أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافتهم في البرنامج العالمي لتسهيل التجارة، وإتاحة الفرصة للجمارك البيروفية للاستفادة من خبرات جمارك أبوظبي في تطوير برنامج تحوّلها الرقمي. وعبَّر وفد الجمارك البيروفية عن اهتمامه بتعزيز تبادل الخبرات والتعاون المشترك، واقترح إبرام اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة بين جمهورية البيرو ودولة الإمارات العربية المتحدة.