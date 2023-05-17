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زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية

خزانات للنفط في أوكلاهوما الأميركية
17 مايو 2023 19:54

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.وارتفعت مخزونات النفط الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو إلى 467.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 900 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز». وقالت الإدارة، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 245 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة في الأسبوع. من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 1.4 مليون برميل إلى 218.3 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 1.1 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 0.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 106.2 مليون برميل، بما اتسق مع التوقعات. وقالت الإدارة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 127 ألف برميل يومياً.

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المصدر: رويترز
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