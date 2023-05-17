استطلاع: معظم الأميركيين يعتبرون الذكاء الاصطناعي خطراً على مستقبل البشرية

كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، ونُشر اليوم الأربعاء أن معظم الأميركيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تعرض مستقبل البشرية للخطر. ويشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي ويرى 61 بالمئة منهم أنه قد يهدد الحضارة. وبعدما أصبح تطبيق الدردشة شات جي.بي.تي الذي ابتكرته شركة أوبن إيه.آي ويستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأسرع نمواً على الإطلاق ضمن التطبيقات الإلكترونية، بدأ سباق تنافس في مجال الذكاء الصناعي، إذ تسعى شركات تكنولوجيا كبيرة مثل مايكروسوفت وجوجل للتفوق على بعضها البعض في هذا المجال. ويشعر المشرعون وشركات الذكاء الصناعي على حد سواء بالقلق. وقدم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي شهادته أمام الكونجرس الأميركي أمس الثلاثاء، وعبر عن خوفه من سوء الاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا، وطالب بوضع تنظيمات لها. وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن عدد الأميركيين الذين يتوقعون نتائج سلبية من استخدام الذكاء الصناعي ثلاثة أمثال العدد الذي لا يتوقع ذلك. ووفقاً للبيانات يرى 61 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الذكاء الصناعي يشكل خطراً على الإنسانية، في حين يعارض ذلك 22 بالمئة فحسب و17 بالمئة لم يحسموا أمرهم. وبينما يشعر الأميركيون بالقلق بشأن الذكاء الصناعي، فإن الجريمة والاقتصاد يحتلان مرتبة أعلى في قائمة اهتمامات الأميركيين اليومية، إذ يؤيد 77 بالمئة زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة فيما عبر 82 بالمئة عن خوفهم من حدوث ركود. وأجرى استطلاع الرأي عبر الإنترنت وشارك فيه 4415 من البالغين الأميركيين في الفترة بين التاسع من مايو حتى 15 من الشهر نفسه.