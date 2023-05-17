شراكة بالرمز بين «فلاي دبي» والخطوط الكندية

دبي (الاتحاد) أعلنت فلاي دبي عن شراكة جديدة مع الخطوط الجوية الكندية تمنح ركابها الذين يسافرون بين كندا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا خيارات سفر ملاءمة.وفي انتظار الموافقة التنظيمية النهائية، سيتم وضع رمز الشركة الكندية على تسعة وجهات تشغلها فلاي دبي من دبي، مما يمكن العملاء من السفر إلى هذه الوجهات بتذكرة واحدة. وتشمل المسارات التسعة البحرين والدمام وجدة والمدينة المنورة ومسقط في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى رحلات كولومبو وكراتشي في شبه القارة الهندية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال ترتيبات بين الشركتين، سيتمكن العملاء من مواصلة رحلاتهم بسلاسة عبر دبي الى اكثر من 60 وجهة تخدمها فلاي دبي في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك جيبوتي وكاتماندو وجزر المالديف، وهناك أكثر من 30 وجهة تنفرد بها فلاي دبي ولا يسافر بها شركاء آخرون لشركة الطيران الكندية. وتعليقًا على إعلان الشراكة بالرمز، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «يسعدنا أن نضيف الخطوط الجوية الكندية إلى قائمة شركائنا وأن نقدم لركابهم تجربة سفر قيمة عبر شبكة فلاي دبي. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة التي توفر للركاب مزايا وراحة عبر رحلات الربط عبر مركز الطيران في دبي، ونتطلع إلى الترحيب بهم على متن طائراتنا قريبًا». وقال مارك غالاردو، نائب الرئيس التنفيذي للإيرادات وتخطيط الشبكة في الخطوط الكندية: «نحن سعداء بالشراكة مع فلاي دبي، لتوسيع نطاق رحلات الربط الخاصة بنا في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وهي أسواق تعد مصادر متنامية للهجرة والسفر إلى كندا». «هذه الشراكة الجديدة هي إضافة قيمة لرحلات الخطوط الجوية الكندية بدون توقف إلى دبي من تورنتو وفانكوفر، وهي تعزز علاقتنا مع طيران الإمارات، شريك فلاي دبي في المشاركة بالرمز. ونحن نتطلع إلى الجمع بين شبكاتنا وبناء تجربة أفضل لعملائنا».