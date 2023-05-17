توقيع اتفاقيتين لتسريع رقمنة عمليات الطيران في دبي

دبي (الاتحاد) شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مدينة دبي للطيران، والثانية اتفاقية شراكة بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ومن شأن هاتين الاتفاقيتين أن تعززا التعاون والربط الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا «الخدمات الشبكية» في إصدار تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران، وبالتالي إتاحة الحصول على موافقات فورية من هيئة دبي للطيران المدني لمعاملات التراخيص التجارية في المنطقة الحرة بمطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة بمطار دبي، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات إدارة المعلومات والبيانات والتكامل المنهجي.

توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعد هذه الاتفاقية علامة استراتيجية فارقة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الطيران بدبي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران. إن توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عمليات الطيران بالإمارة لا ينظر إليه على أنه مجرد استراتيجية تجارية، ولكنه يعدّ التزاماً أساسياً تجاه العملاء والشركاء ومستقبل الإمارة عموماً. ومن خلال إيجاد بيئة حافزة على التعاون والتنسيق في مجال التكنولوجيا وتشجيع الإبداع، تسعى دبي للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التي تضمن رضا العملاء».

واشتملت اتفاقية الشراكة على عدد من الأهداف، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، وإنشاء نظام متكامل للعمليات الحكومية غير الورقية، وتشجيع تبادل البيانات. وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى أتمتة عملية التحقق من التراخيص التجارية من قبل هيئة دبي للطيران المدني، لتوفير تجربة سلسة ومبسطة للعملاء عبر بوابة إلكترونية واحدة.

الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات

كما تنص اتفاقية الشراكة بين هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات من خلال خاصية الاتصال عبر تقنية البلوك تشين المتكاملة والنشطة بالكامل، حيث يتم تطوير هذا الربط لتعزيز سرعة تقديم الخدمات وضمان دقتها.

وقع الاتفاقية الأولى محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، فيما وقع الاتفاقية الثانية كل من محمد عبدالله أهلي والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لمختلف الأطراف.

تطوير اقتصاد متنوع

وصرح خليفة الزفين: «تعكس اتفاقية الشراكة قوة التعاون والابتكار الرقمي التي تساعدنا على إنشاء منظومة رقمية يتم تطويرها بطريقة استراتيجية، وتعتمد إلى حد كبير على الربط الإلكتروني لدفع النمو عبر العديد من القطاعات. وسيكون نظام التعاون الإلكتروني أساساً لإطلاق إمكانات اقتصادنا المتنوع والمرن. ومن شأن هذا النهج الشامل أن يتيح لنا التعامل مع التحول الرقمي في قطاع الطيران ليكون بمثابة حجر الزاوية لتطوير اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة. ونودّ التأكيد على حرصنا لاستكشاف الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة، والتزامنا التام للاستفادة منها لتحقيق النمو المستدام».

جذب الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تعتبر إمارة دبي سباقة في تبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز من منظومتها الرقمية بشكلٍ عام وتساهم في تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات العاملة في الدولة بشكلٍ خاص، حيث ستعزز هذه الاتفاقيات من الربط الإلكتروني والتكامل الأمثل بين الجهات الحكومية في قطاعات الطيران والنقل والتجارة لترتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمتعاملين باعتبارها أولوية اقتصادية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة في جذب الاستثمارات الأجنبية وكمركز عالمي للتجارة والأعمال. وتنسجم هذه الاتفاقيات مع مستهدفات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في توفير بيئة أعمال حيوية ومتطورة عبر المناطق الاقتصادية التابعة لها، وتساهم في جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى إمارة دبي، كما تستند على نهج الابتكار في تطوير المنظومة المتكاملة من الخدمات والتسهيلات على المتعاملين من الشركات، وستعزز من نمو الأعمال وسرعة العمليات وكفاءتها».