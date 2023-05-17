1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 507 مبايعات بقيمة 1.46 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 92.11 مليون درهم و470 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة السوق الكبير وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 70 مبايعة بقيمة 277 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 250.81 مليون درهم منها 22 رهونات أراض بقيمة 72.39 مليون درهم و127 رهونات فلل وشقق بقيمة 178.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 37 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 115.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم.