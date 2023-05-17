17.4 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17.4 مليار درهم بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والصناعة.

وحقق سوق دبي المالي خلال تداولات اليوم أفضل أداء يومي في شهر ونصف منذ نهاية مارس الماضي، بينما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر منصف منتصف أبريل الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.321 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.338 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.715 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و623 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 881.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و621.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 576.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53% أو ما يعادل 50.3 نقطة ليغلق عند 9525.97 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.57% أو ما يوازي 53.1 نقطة ليقفل عند 9370.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 1.62% رابحاً 56.7 نقطة، ليقفل عند 3565.82 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «بيانات» 6.35% و«ملتيبلاي» 4.8% و«الفا ظبي» 3.96% و«أدنوك للحفر» 2.96% و«الدار» 2.87% و«برجيل» 2.3% و«أبوظبي الإسلامي» 2.31% و«بروج» 1.53% و«أبوظبي الأول» 1.04% و«موانئ أبوظبي» 0.92% و«أبوظبي التجاري» 0.24%.