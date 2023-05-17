دبي تستضيف الرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026

دبي (الاتحاد) أعلنت الرابطة الدولية للعلامات التجارية، اليوم، اختيار دبي لاستضافة الاجتماع السنوي للرابطة للعام 2026، وهو التجمع الأكبر من نوعه على مستوى العالم والمعني بمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وخاصة في مجال العلامات التجارية وحقوق المؤلف، والذي يستقطب سنوياً أكثر من 8000 خبير في هذا المجال، بمن في ذلك المحامون وأصحاب العلامات التجارية والحكومات والمؤسسات الأكاديمية وغيرهم من ذوي الصلة.

جاء الإعلان عن اختيار دبي لاستضافة الحدث في 2026 خلال الاجتماع السنوي للرابطة في سنغافورة، وهي المرة الأولى التي تفوز بهذه الاستضافة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المكثفة المبذولة خلال الفترة الماضية لاستقطاب هذا الحدث المهم، بالتعاون بين جمعية الإمارات للملكية الفكرية ووزارة الاقتصاد ودائرة السياحة والاقتصاد بدبي وغرف تجارة دبي وشرطة دبي، تأكيداً على مكانة دبي الرائدة سواء في مجال استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الأوساط الدولية في قدرتها على توفير كافة المقومات اللازمة لإنجاح مثل تلك اللقاءات العالمية المهمة التي من شأنها تقديم قيمة مضافة تدفع في سبيل تطوير قطاعات حيوية تخدم التنمية الشاملة والمستدامة حول العالم.



تعزيز بيئة الأعمال

قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: إن استضافة دولة الإمارات للاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026 تؤكد أهمية دور الدولة على الصعيد العالمي في مجال الملكية الفكرية عامة، والعلامات التجارية بشكل خاص، والتزامها بتعزيز البيئة الرائدة للأعمال والاستثمار من خلال توفير منظومة قوية لحماية الملكية الفكرية، كما تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وتمكين الشراكات الاستراتيجية من توفير الدعم للاقتصاد الوطني والابتكار.



تعاون مثمر

وأشاد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون البناء الذي أثمر هذا الإنجاز وتكلل الجهود بالفوز باستضافة هذا الاجتماع الدولي، بما يحمله من قيمة نظراً لأهمية الموضوعات التي يتناولها بالنقاش.

وقال:«يسر جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن تعلن فوز دبي باستضافة الاجتماع السنوي للرابطة الدولية، ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتوجه بكل الشكر والتقدير لكل الجهات التي تعاونت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يبرز مدى فاعلية وتأثير منظومة العمل المتكاملة في دولة الإمارات، وما تتسم به من أعلى درجات التنسيق، وهو ما يؤكد قدرة كافة أجهزة الدولة، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي، على تحقيق نجاحات نوعية تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، وتعمل على تحويل ما تحمله من أهداف طموحة إلى إنجازات ملموسة على الأرض تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز رئيسي لانطلاق الأفكار المبدعة التي تخدم البشرية وضمن مختلف القطاعات الحيوية».

وأضاف:«اختيار دبي لاستضافة هذا الاجتماع يعكس مدى التقدير الدولي لما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة من اهتمام لحماية الملكية الفكرية، وحرصها على إنجاح حوار عالمي من شأنه إيجاد الضمانات الكفيلة بحمايتها وصون مصالح أصحابها، لاسيما في ضوء المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات ودبي كمركز رئيس للتجارة والإبداع والابتكار. ونتطلع للعمل عن قرب مع جميع شركائنا لجعل هذا الاجتماع الأفضل في تاريخ اجتماعات الرابطة».

يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تولي فيه دولة الإمارات عناية خاصة لمسألة حماية الملكية الفكرية في إطار اهتمامها المتواصل بتشجيع ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار كدعائم مهمة للنمو الاقتصادي المستدام، وما يتبع ذلك من حرص الدولة على إيجاد الأطر القانونية التي تكفل حماية تلك الحقوق، بما يعزز ثقافة الإبداع ويسهم في بناء مجتمع مبدع ومبتكر في بيئة توفر لتلك الطاقات الخلّاقة الضمانات التي تصون للجميع حقوقه الفكرية.

بيئة محفّزة

بدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:«انطلاقاً من مسؤوليتنا كذراع تنموية رئيسية لإمارة دبي، تضطلع غُرف دبي بدور مهم في استقطاب الفعاليات العالمية، ومنها الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026، إذ تتمتع الإمارة ببيئة أعمال محفزة على الابتكار، وشبكة متكاملة من حاضنات ومسرّعات الشركات الناشئة والمختبرات التنظيمية التي تساعد على تطوير نماذج جديدة للأعمال التقنية واختبارها. ونظراً لأهمية العلامة التجارية المُسجّلة والملكية الفكرية بالنسبة لأي شركة، فإننا نتطلع لدعم هذا الحدث المهم الذي من شأنه تمكين مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والعالم، مؤكدين التزامنا بتسريع نمو الأعمال التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال».

وتنسجم استضافة الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في العام 2026 مع أهداف «مئوية دولة الإمارات 2071»، لاسيما محور «الاقتصاد المعرفي المتنوع»، وهو أحد أربعة محاور تستند إليها الخطة المئوية، إذ يشمل هذا المحور الاستثمارات في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الابتكار وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومنح المبتكرين الثقة للاستثمار في البحث والتطوير، إضافة إلى توفير حوافز الترويج للمنتجات وتصديرها.

منصة مثالية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:«إن جذب واستضافة الفعاليات التي ترتبط بالقطاعات الرئيسية في دبي هو جزء مهم من استراتيجيتنا، إذ سيوفر الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026 فرصة للبناء على الزخم الذي حققته الإمارة في هذا المجال، وكذلك سيوفر منصة مثالية لخبراء الملكية الفكرية والمهنيين لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات وبناء جسور جديدة للتواصل. نتطلع إلى العمل مع جمعية الملكية الفكرية في الإمارات والرابطة الدولية للعلامات التجارية وغيرهما من الشركاء لضمان نجاح الحدث وترك إرث إيجابي دائم له ليس فقط في دبي ودولة الإمارات، ولكن في المنطقة بشكل عام».





6000 شركة

يُذكر أن الرابطة الدولية للعلامات التجارية هي منظمة دولية عريقة وغير ربحية تأسست في العام 1878، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية على مستوى العالم. تضم الرابطة في عضويتها أكثر من 6000 شركة وتمثل أكثر من 33.5 ألف فرد في أكثر من 181 دولة، وتعد من أهم المنظمات العالمية المعنية بمجال الملكية الفكرية.