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الاقتصادي

استقرار الذهب وسط قلق حيال مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي

سبائك ذهب
17 مايو 2023 15:31

 لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.55 بتوقيت جرينتش. وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية. ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع. وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار أمس الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة. في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته خلال اليوم، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا. وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1063.71 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1505.93 دولار.

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المصدر: رويترز
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