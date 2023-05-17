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الاقتصادي

«يو.بي.إس» يخسر 17 مليار دولار بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»

مقر «كريدي سويس» في سويسرا
17 مايو 2023 15:29

قال بنك يو.بي.إس جروب في عرض تقديمي اليوم الأربعاء إنه يتوقع خسارة مالية تبلغ نحو 17 مليار دولار بعد الاستحواذ على كريدي سويس. ويتوقع يو.بي.إس تأثيرا سلبيا بقيمة 13 مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة لأصول والتزامات المجموعة المدمجة. كما يتوقع البنك تكبد أربعة مليارات دولار في دعاوى محتملة وتكاليف تنظيمية تنتج عن خروج رؤوس أموال. لكن الاحتياطيات المالية لدى البنك ستساعده في استيعاب الخسائر المحتملة وقد تسفر عن زيادة أرباحه في الربع الثاني من العام إذا استكمل يو.بي.إس الصفقة في الشهر المقبل كما هو مزمع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كريدي سويس
البنوك السويسرية
بنك «يو.بي.إس»
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