مؤشر الأسهم اليابانية فوق 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 20 شهراَ

أغلق الأسهم اليابانية «نيكاي» اليوم الأربعاء فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، مدعوما بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية.

وأنهى المؤشر نيكاي تعاملات اليوم مرتفعا 0.84 بالمئة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر.

وارتفع المؤشر الآن بين 0.73 و0.9 بالمئة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فكان أداؤه معتدلا وأغلق مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 2133.61 نقطة. لكنه بلغ مجددا أعلى مستوياته في 33 عاما والتي سجلها أمس الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر.

واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير يوم الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.