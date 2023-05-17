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الاقتصادي

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف سقف الدين الأميركي

بورصة فرنسا
17 مايو 2023 15:18

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي، وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلاً عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال. وبحلول الساعة 07.16 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر. ونزل سهم يورونكست 4.2 بالمئة بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 بالمئة، بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار). وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 بالمئة، على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى مثليها في الربع الأول من العام. واستقر سهم يو.بي.إس جروب بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على كريدي سويس. لكن سهم ساب الألمانية صعد 1.6 بالمئة بعدما رفعت الشركة المتخصصة في البرمجيات توقعاتها لأرباح 2025 بالكامل، كما أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو. وزاد سهم سيمنس الألمانية 2.7 بالمئة بعد رفع الشركة المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله.

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