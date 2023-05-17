الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

اليابان تستورد 29.8 مليون برميل نفط من الإمارات

خزانات للنفط في اليابان
17 مايو 2023 15:16

استوردت اليابان من دولة الإمارات 29.797 مليون برميل من النفط الخام خلال مارس 2023 ، ما يمثل نسبة 38.8% من إجمالي واردات البترول اليابانية، وذلك حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد في اليابان. واستوردت اليابان من السعودية 32.777 مليون برميل بنسبة 42.2% من الإجمالي، ومن الكويت 6.559 مليون برميل بنسبة 8.4% ، تلتها قطر بنسبة واردات بلغت 6.2% ما يعادل 4.845 مليون برميل. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال شهر مارس 77.709 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 96.6%، ما يعادل 75.031 مليون برميل، حسب وكالة الطاقة اليابانية.

أخبار ذات صلة
بايدن يدلي بتصريح بشأن لقاء شي
الإمارات «الوجهة الثالثة» لـ «راقصي السامبا»
المصدر: وام
اليابان
النفط الإماراتي
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©