الدولار يصعد مع التركيز على مخاطر التخلف عن سداد الدين

صعد الدولار اليوم الأربعاء مستفيداً من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة، إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة قريباً في أعقاب إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي. ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف الدين الأميركي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس بعد. وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 102.96 مقابل سلة عملات رئيسة وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل. وزاد الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمئة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل. واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار. وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.0831 دولار. وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار. وتواجه العملة ضغوطا منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توقعات بتمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.