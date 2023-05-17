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الاقتصادي

الاقتصاد الياباني ينمو 1.6% خلال الربع الأول

رجل يمر أمام مقر بنك اليابان المركزي
17 مايو 2023 15:11

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إذ عوض الاستهلاك الخاص القوي والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع الطلب الخارجي.
وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7 بالمئة على أساس سنوي.
ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيس للنمو، 0.9 بالمئة، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.
قلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية. 

 

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المصدر: رويترز
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