«الإمارات دبي الوطني» يطلق مختبر الأصول الرقمية

دبي (الاتحاد) - أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، مختبر الأصول الرقمية، وهو منصة تساعد على تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر البنك من خلال مختبر الأصول الرقمية منصة قوية يتعاون فيها خبراء القطاع على تطوير واختبار الأفكار المبتكرة في مجال الخدمات المالية باستخدام الأصول الرقمية وتقنياتها الأساسية. ويركز المختبر حصراً على الأصول الرقمية وكيفية استخدام تقنياتها الأساسية لتمكين العملاء من إدارة متطلبات خدماتهم المالية وسط البيئة الديناميكية المتطورة للأصول الرقمية. وتتيح المنصة إمكانية الوصول العالمي للخبراء المتخصصين، وتعزيز وعي موظفي المجموعة وعملائها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وضمان الأمان والشفافية. وكان البنك قد أبرم خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية مؤخراً اتفاقيات عدة لحفز الابتكار مع شركة الخدمات المهنية الرائدة «بي دبليو سي» ومنصة إدارة وحفظ الأصول الرقمية «فايربلوكس» كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر. قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، نسعى دوماً لتحقيق التميز والبقاء في موقع الصدارة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواكبة المشهد الديناميكي المتغير لقطاع التقنيات الرقمية. ولا شك أن إطلاق مختبر الأصول الرقمية الجديد سيسهم في تعزيز مكانتنا كشركة رقمية وابتكارية رائدة على مستوى القطاع المالي في المنطقة. ويسرنا التعاون مع النخبة في هذا القطاع لتحسين التجارب المصرفية لعملائنا».