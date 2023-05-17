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505 مليارات درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية فبراير لأعلى مستوي في تاريخها

505 مليارات درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية فبراير لأعلى مستوي في تاريخها
17 مايو 2023 15:14

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 505 مليارات درهم في نهاية فبراير الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% من 505.11 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 505.11 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة تعادل 4.6 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.25% مقابل 475.39 مليار درهم خلال فبراير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 29.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.

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وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 2.3% إلى 146.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 143.64 مليار درهم في يناير 2023.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 309.9 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.15% مقارنة بنحو 297.55 مليار درهم في فبراير 2022، وبانخفاض على أساس سنوي بنحو 1.4% مقابل 314.37 مليار درهم في يناير 2023.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 48.31 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 13.7% مقابل 42.5 مليار درهم خلال يناير 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 22% مقابل 39.58 مليار درهم في فبراير 2022.

المصدر: وام
الإمارات
المصرف المركزي
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