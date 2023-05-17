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النفط ينخفض بفعل مخاوف الطلب

النفط ينخفض بفعل مخاوف الطلب
17 مايو 2023 09:39

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.


انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولار، في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

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وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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