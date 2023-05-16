180.6 مليار درهم مساهمة السفر والسياحة في اقتصاد الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة تجاوز قطاع السفر والسياحة في الإمارات، مستويات ذروة ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن أظهرت كافة المؤشرات انتعاشاً قوياً منذ بداية العام.

وتوقع المجلس في تقرير الأثر الاقتصادي السنوي للقطاع بالتعاون مع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس»، أن ترتفع فرص العمل في القطاع هذا العام، لتصل إلى أكثر من 758000 وظيفة، متجاوزة ذروة ما قبل الوباء البالغة 745100 وظيفة.

كما توقع التقرير أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم، وهو ما يعادل %98.5 تقريباً مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم، بما يشكل نحو %10 من إجمالي الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى نمو مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بأكثر من 60% لتصل إلى ما يقرب من 167 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من اقتصاد الدولة، كما خلق القطاع أكثر من 89 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ أكثر من 751 ألف وظيفة على الصعيد الوطني، متجاوزًا مستويات عام 2019 بـ 6000 وظيفة إضافية. ووفقاً للتقرير، شهد عام 2022 عودة المسافرين الدوليين إلى الإمارات، حيث تصدرت الهند (13%) وعمان (8%) والمملكة العربية السعودية (8%) والمملكة المتحدة (7%) كأبرز الأسواق.

زيادة الإنفاق

ووفقاً للبيانات، ساهم الزوار الدوليون في عام 2022 بمبلغ 117.6 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 65.3%، مقارنة بالعام السابق، ومن حيث الإنفاق المحلي، شهد عام 2022 قفزة بنسبة 35.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6% عن نظيرتها السابقة للوباء.

مؤشرات إيجابية في أبوظبي ودبي

وأكد المجلس أن دبي وأبوظبي تشهدان مؤشرات إيجابية، مع عودة المسافرين الدوليين، مما يوفر دفعة قوية للاقتصاد في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إنفاق السياح الدوليين في دبي خلال عام 2022، تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، متوقعاً أن تسجل دبي زيادة قدرها 1.5 مليار درهم في إنفاق الزوار الدوليين في عام 2022، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 108 مليارات درهم، بنسبة زيادة 1.4%.

نمو الوظائف

وأوضح المجلس، أن قطاع السفر والسياحة ساهم بشكل مباشر بما يقرب من 11 مليار درهم في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2022، مقارنة 8.3 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 33.4%، فيما ارتفع عدد الوظائف بالقطاع في أبوظبي، إلى أكثر من43 ألف وظيفة في عام 2022 مقارنة بنحو 41 ألف وظيفة في عام 2021 وبنسبة نمو تصل إلى 3.2%.

وبين أنه من المتوقع أن يرتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من 15.5 مليار درهم إلى 20.8 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 33.9%.

ووفقاً للتقرير، أضاف قطاع السياحة والسفر في دبي أكثر من 30.7 ألف وظيفة مباشرة خلال العام الماضي وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر، ليتخطى بذلك عدد الوظائف الذي يوفره القطاع مستويات ما قبل الجائحة، وقدر المجلس إجمالي عدد الوظائف بنهاية العام الماضي نحو 262 ألف وظيفة مباشرة في الإمارة بنسبة نمو وصلت إلى 13.3% مقارنة بالعام السابق 2021.

وبحسب تقرير رصد الأسواق الصادر عن المجلس، ارتفعت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المجلي لدبي من 29.8 مليار درهم في 2021 إلى 45.8 مليار درهم في عام 2022 وفقاً للتقديرات، وبنسبة نمو تصل إلى 53.8% على أساس سنوي.

وارتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من 62.1 مليار درهم إلى 108 مليار بنهاية العام الماضي وبنسبة نمو كبيرة بلغت نحو 74%، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 حيث وصل الإنفاق حينها 106.5 مليار درهم.

وارتفع حجم إنفاق السائح الداخلي في دبي من 10 مليارات في 2021 إلى 13.6 مليار في 2020، بنسبة نمو 35.3% ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019 حيث وصل الإنفاق حينها إلى 10.7 مليار درهم.

وتيرة سريعة

قالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس، جوليا سيمبسون: «يتعافى قطاع السياحة والسفر الوطني بوتيرة سريعة، مما يثبت استمرار شعبية دولة الإمارات بين المسافرين الدوليين. الإمارات العربية المتحدة هي موطن لواحد من أكثر المطارات ازدحاماً ونجاحاً في العالم، مطار دبي الدولي، الذي يعمل كبوابة إلى الشرق الأوسط».

وأضافت: «يبدو مستقبل القطاع إيجابياً وبحلول نهاية هذا العام، ستصل مساهمة القطاع إلى مستوى عام 2019، وعلى مدى العقد المقبل، سيتجاوز النمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني وسيخلق أكثر من 114000 فرصة عمل جديدة، أي واحدة من كل تسع وظائف». وبين المجلس أنه على مدار العقد المقبل، من المقرر أن توظف شركة السفر والسياحة أكثر من 872 ألف شخص في الإمارات، يمثلون ما يقرب من 12% من جميع الوظائف.