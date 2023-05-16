564 مليار درهم أصول «المركزي».. بنمو 6.5%

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أصول مصرف الإمارات المركزي بقيمة 34.6 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 564.25 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مسجلة نمواً بنسبة 6.53% مقارنة مع قيمتها في نهاية فبراير من العام الماضي، البالغة 529.52 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن المصرف.

وأظهرت البيانات، أن الارتفاع في أصول المصرف المركزي جاء نتيجة ارتفاع رصيد الودائع بنحو 63.6 مليار درهم لتبلغ 108.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 44.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2022، مسجلة نمواً بنسبة 142% خلال 12 شهراً.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة بنحو 8.6 مليار درهم لتبلغ 192.8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 184.16 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.

وأما القروض والسلف المقدمة من المصرف للبنوك العاملة بالدولة، فارتفعت إلى 5.83 مليار درهم في نهاية فبراير 2023 مقارنة مع 1.21 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

إجمالي الأصول

وفي المحصلة النهائية ارتفع إجمالي الأصول، رغم تراجع النقد والأرصدة المصرفية التابعة للمصرف المركزي لدى البنوك الأخرى بقيمة 51 مليار درهم تقريباً خلال الفترة ذاتها لتستقر عند مستوى 230.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع رصيدها في فبراير 2022 البالغ 281.8 مليار درهم.

وفي جانب المطلوبات، تظهر البيانات ارتفاع رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي، بقيمة 38.4 مليار درهم لتصل إلى 244.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مسجلة نمواً بنسبة 18.7% مقارنة مع رصيدها البالغ 205.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2022. إلى ذلك، ارتفع رصيد الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة بنحو 10 مليارات درهم لتبلغ 123.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 113.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 مسجلة نموا بنسبة 8.8% خلال 12 شهراً.

الأصول المصرفية

وارتفع اجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 2.2% تعادل زيادة بقيمة 80 مليار درهم خلال شهر فبراير 2023 لتبلغ 3.748 تريليون درهم مقارنة مع قيمتها في يناير 2023 البالغة 3.668 تريليون درهم. كما ضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 23 مليار درهم خلال الشهر نفسه ليبلغ رصيد محفظة الائتمان المصرفي للقطاع بالدولة 1.897 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 1.874 تريليون درهم في نهاية يناير الذي سبقه.

إلى ذلك، ارتفع رصيد الودائع المصرفية لدى القطاع بقيمة 9 مليارات درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 2.242 تريليون درهم بنهاية فبراير2023 مقارنة مع 2.233 تريليون درهم بنهاية يناير 2023.

كما ارتفعت السيولة الاجمالية بالدولة الى. 2.130 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 2.124 تريليون درهم في نهاية شهر يناير2023.